رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد امتحانات النقل الثانوى

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية، اليوم السبت، امتحانات النقل الثانوي بمعهد فتيات محمد رجب بالجمرك؛ للاطمئنان على مستوى الامتحانات، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، ورافقه الأستاذ محمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة.

وتفقد لجان الامتحانات، وتابع سجلات حضور وانصراف الطالبات، واكد على توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، ومنع الغش بكافة صوره وأشكاله بكافة الطرق والوسائل المتاحة، وأطمان على مستوى الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، وتناقش مع الطالبات حول مستواها.

وأكد أنه لا يوجد شكوى منها، وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطالبات أو أي من المشاركين في أعمال اللجان، وتابع أعمال الكنترول مؤكدًا على تصحيح المواد التي تم الامتحان بها، ومراجعتها، ورصد الدرجات أولًا بأول، ومراعاة الدقة والشفافية، والحرص على الخروج الامتحانات بصورة مشرفة.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي بقسميه الأدبي والعلمي امتحانهم في مادتي: اللغة الأجنبية، الإنشاء ، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي بقسميه الأدبي والعلمي امتحانهم في مادتي: النحو، والتوحيد.