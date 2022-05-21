

تأتي تعليقات لاجارد في الوقت الذي يتعرض فيه سوق العملات المشفرة، على نطاق أوسع، للخسارة، فلقد فقدت عملة بتكوين المشفرة في وقت سابق من هذا الشهر 20 في المائة من قيمتها في أسبوع واحد.



وكشفت لاجارد أنها لم تستثمر أبدًا في أصول العملات المشفرة، ولكنها أوضحت أن اليورو الرقمي سيكون أمرا مختلفا تمامًا.



وقالت إنه "في اليوم الذي تكون لدينا فيه عملة رقمية تابعة للبنك المركزي، أي يورو رقمي، سأضمن ذلك لأن البنك المركزي سيكون ضامنها وأعتقد أن هذا يختلف إلى حد كبير عن أي من هذه الأشياء (في إشارة إلى العملات الرقمية الأخرى)".



كما تناولت لاجارد السياسة النقدية، مشيرة مرة أخرى إلى أن البنك المركزي الأوروبي مستعد لرفع أسعار الفائدة في يوليو لمحاربة التضخم الكبير في منطقة اليورو. ولكن يبدو أنها قللت من فرصة التحرك بمقدار 50 نقطة أساس - وهو خيار أكثر راديكالية كان رئيس البنك المركزي الهولندي كلاس نوت قد طرحه مؤخرًا.



وأشارت المجلة إلى أن توقعات السوق الحالية تقدر الزيادة بمقدار 25 نقطة أساس.



وقالت لاغارد: "سوف نتبع مسار إيقاف صافي مشتريات السندات، ثم في وقت ما بعد ذلك - والذي قد يستغرق أسابيع قليلة - نرفع أسعار الفائدة". ومن المتوقع حاليًا إنهاء عمليات شراء سندات البنك المركزي الأوروبي في وقت مبكر من الربع الثالث، مما يفتح الباب أمام رفع سعر الفائدة في يوليو.