اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 12:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئاسة المسجد النبوى تشارك فى مهرجان الثقافات والشعوب العاشر

السبت، 21 مايو 2022 11:44 ص
رئاسة المسجد النبوى تشارك فى مهرجان الثقافات والشعوب العاشر المسجد النبوى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشارك وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للاتصال والشؤون الإعلامية والوكالة المساعدة للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية في فعاليات مهرجان الثقافات والشعوب العاشر الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . وفق بيان لسفارة السعودية.
 
وتضمنت مشاركة الوكالة التي تأتي ضمن المشاركات المجتمعية والتعريفية والثقافية وترسيخ مفهوم التعارف بين الثقافات والشعوب وتنمية وإرساء وتأصيل الرسالة العظيمة التي ذكرها الله في قرآنه الكريم ونشر الهداية للعالمين، إبراز الجهود الإعلامية في المسجد النبوي الشريف والإجابة عن أسئلة المستفسرين وكذلك إبراز الجهود المبذولة المقدمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزواره إلى جانب توزيع ماء زمزم لزوار جناح رئاسة المسجد النبوي .
 
يذكر أن مهرجان الثقافات والشعوب في نسخته العاشرة الذي يشارك فيه أكثر من 100 جنسية من طلبة الجامعة ومنتسبيها ، يُعد ظاهرة ثقافية فريدة تجمع أكثر من 90 جناحاً تمثل معظم دول العالم بهدف تمكين الطلاب من إبراز ثقافات بلدانهم وحضاراتها في محفل يعزز الحوار ورسائل التعايش والتعارف ونشر المحبة والسلام بين مختلف الشعوب في بيئة تعليمية وثقافية ثرية .

المسجد النبوى

الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

اخبار المسجد النبوى

مهرجان الثقافات والشعوب


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة