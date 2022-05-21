اليوم السابع
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درس غريب فى الحياة.. أب يصطحب طفله فى عزاء الفنان سمير صبرى.. اعرف السبب

السبت، 21 مايو 2022 05:15 م
درس غريب فى الحياة.. أب يصطحب طفله فى عزاء الفنان سمير صبرى.. اعرف السبب جانب من اللقاء
الإسكندرية أسماء على بدر

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا، مع أحد محبين الفنان الراحل سمير صبرى، جاء خصيصا للمشاركة فى تشييع جثمان الفنان الراحل .

وقال عمرو محمد ، أنه جاء خصيصا مع نجله الصغير لكى يعلمه درسا مهما فى حياه الانسان الذى لم يبقى سوى سيرته العطرة فقط .واضاف أنه شاهد الفنان الراحل فى المشاركة فى إحياء حفل زفاف جماعى للأيتام زمان وله أعمال خير عديدة وكان يعشق الإسكندرية وجمهوره .

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبرى ولد في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج فى كلية فيكتوريا، يعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي)، أما في السينما قدم عشرات الأفلام، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائي لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية.

 

الاب ونجله
الاب ونجله

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