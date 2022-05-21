اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 02:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"حياة كريمة" جلسة استماع لحصر احتياجات أهالى أبو صوير بالإسماعيلية.. صور

السبت، 21 مايو 2022 12:56 ص
"حياة كريمة" جلسة استماع لحصر احتياجات أهالى أبو صوير بالإسماعيلية.. صور جانب من اللقاء
الإسماعيلية - السيد فلاح - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت الأجهزة التنفيذية بالإسماعيلية، ولجنة حياة كريمة جلسة حوار مع أهالي قرية سبع آبار بمركز ومدينة أبو صوير، لتحديد ورصد المطالب والاحتياجات الجماهيرية وترجمتها إلى حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

حضر الجلسة المهندس حسانين بدران، رئيس الوحدة المحلية لسبع آبار، والعديد من الأهالي، وتم مناقشة وحصر جميع مطالب واحتياجات أهالى القرية والتى تمثلت فى إنشاء مجمع خدمى وزراعى وإنشاء مكتبة عامة للثقافة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والبنية التحتية، فضلاً عن الصحة والإسكان والبريد والاتصالات والكهرباء والغاز الطبيعى والرى والشباب والرياضة ومحو الأمية.

قال شعبان زهران، منظم المؤتمر، إن المؤتمر ناقش وحدد مطالب واحتياجات الأهالي والتي تمثلت في رفع كفاءة الجزيرة الوسطى لشارع المعاهدة بأبو صوير وتركيب كابل لعمدان الضغط العالى لمسافة 2 كم من محول كهرباء الصفا حتى محول كهرباء المشروع، ورصف الطريق من مجمع مدارس أبو عياد بداية من الشارع الصحراوي حتى مسجد المرحوم بديع وزيادة قدرة محول الصفا حتى يستوعب زيادة الكثافة السكانية.

كما تضمنت مطالب الأهالي العمل على إنهاء مشروع الصرف الصحى المتوقف منذ أكثر من 10 سنوات، وإحلال وتجديد مساكن الأهالى، وإنشاء وحدة صحية وإدراجها ضمن التأمين الصحي الشامل لخدمة أهالى المنطقة. وتم إدراج قرى مركز ومدينة أبو صوير بالإسماعيلية، ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع قرى مركز القنطرة غرب.

حياة كريمة.. جلسة استماع لحصر احتياجات أهالى أبو صوير بالإسماعيلية (1)
حياة كريمة.. جلسة استماع لحصر احتياجات أهالى أبو صوير بالإسماعيلية
 
حياة كريمة.. جلسة استماع لحصر احتياجات أهالى أبو صوير بالإسماعيلية (2)
حياة كريمة.. جلسة استماع لحصر احتياجات أهالى أبو صوير بالإسماعيلية
 
حياة كريمة.. جلسة استماع لحصر احتياجات أهالى أبو صوير بالإسماعيلية (3)
حياة كريمة.. جلسة استماع لحصر احتياجات أهالى أبو صوير بالإسماعيلية
 
حياة كريمة.. جلسة استماع لحصر احتياجات أهالى أبو صوير بالإسماعيلية (4)
حياة كريمة.. جلسة استماع لحصر احتياجات أهالى أبو صوير بالإسماعيلية
 
حياة كريمة.. جلسة استماع لحصر احتياجات أهالى أبو صوير بالإسماعيلية (5)
حياة كريمة.. جلسة استماع لحصر احتياجات أهالى أبو صوير بالإسماعيلية
 
حياة كريمة.. جلسة استماع لحصر احتياجات أهالى أبو صوير بالإسماعيلية (6)
حياة كريمة.. جلسة استماع لحصر احتياجات أهالى أبو صوير بالإسماعيلية

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

حياه كريمه

قرى حياه كريمه

قري أبو صوير

المبادرة الرئاسية حياة كريمة


الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة فى أسيوط.. 287 مشروعا بمنفلوط وديروط بتكلفة 2.301 مليار جنيه

الجمعة، 20 مايو 2022 02:57 م

حياة كريمة.. الكشف وتوفير العلاج لنحو 1900 مواطن فى قافلة مجانية ببنى سويف

الجمعة، 20 مايو 2022 02:22 م

محافظ أسوان يتابع جهود فرع المجلس القومى للمرأة فى قرى حياة كريمة

الجمعة، 20 مايو 2022 02:04 م

محافظ قنا: الكشف على 989 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية العمرة ضمن حياة كريمة

الجمعة، 20 مايو 2022 01:42 م

"تضامن كفر الشيخ" يعقد ندوة تنمية المرأة فى المجتمع بقرى حياة كريمة بمطوبس.. صور

الجمعة، 20 مايو 2022 01:18 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة