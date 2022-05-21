"حياة كريمة" جلسة استماع لحصر احتياجات أهالى أبو صوير بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح - حمدى عبد العظيم

عقدت الأجهزة التنفيذية بالإسماعيلية، ولجنة حياة كريمة جلسة حوار مع أهالي قرية سبع آبار بمركز ومدينة أبو صوير، لتحديد ورصد المطالب والاحتياجات الجماهيرية وترجمتها إلى حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

حضر الجلسة المهندس حسانين بدران، رئيس الوحدة المحلية لسبع آبار، والعديد من الأهالي، وتم مناقشة وحصر جميع مطالب واحتياجات أهالى القرية والتى تمثلت فى إنشاء مجمع خدمى وزراعى وإنشاء مكتبة عامة للثقافة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والبنية التحتية، فضلاً عن الصحة والإسكان والبريد والاتصالات والكهرباء والغاز الطبيعى والرى والشباب والرياضة ومحو الأمية.

قال شعبان زهران، منظم المؤتمر، إن المؤتمر ناقش وحدد مطالب واحتياجات الأهالي والتي تمثلت في رفع كفاءة الجزيرة الوسطى لشارع المعاهدة بأبو صوير وتركيب كابل لعمدان الضغط العالى لمسافة 2 كم من محول كهرباء الصفا حتى محول كهرباء المشروع، ورصف الطريق من مجمع مدارس أبو عياد بداية من الشارع الصحراوي حتى مسجد المرحوم بديع وزيادة قدرة محول الصفا حتى يستوعب زيادة الكثافة السكانية.

كما تضمنت مطالب الأهالي العمل على إنهاء مشروع الصرف الصحى المتوقف منذ أكثر من 10 سنوات، وإحلال وتجديد مساكن الأهالى، وإنشاء وحدة صحية وإدراجها ضمن التأمين الصحي الشامل لخدمة أهالى المنطقة. وتم إدراج قرى مركز ومدينة أبو صوير بالإسماعيلية، ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع قرى مركز القنطرة غرب.



حياة كريمة.. جلسة استماع لحصر احتياجات أهالى أبو صوير بالإسماعيلية



حياة كريمة.. جلسة استماع لحصر احتياجات أهالى أبو صوير بالإسماعيلية



حياة كريمة.. جلسة استماع لحصر احتياجات أهالى أبو صوير بالإسماعيلية



حياة كريمة.. جلسة استماع لحصر احتياجات أهالى أبو صوير بالإسماعيلية



حياة كريمة.. جلسة استماع لحصر احتياجات أهالى أبو صوير بالإسماعيلية