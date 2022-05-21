جزار بدرجة باحث ماجستير.. محمد ابن الفيوم يعمل فى الجزارة ويبحث عن الدكتوراة

كتب هانى فتحى

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل محافظة الفيوم مع الشاب محمد عادل شعبان محفوظ، الشهير بمحمد المنشاوى باحث الماجستير بقسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة الفيوم والذى يعمل جزار .



ورصد اليوم السابع فى البث المباشر عمل محمد المنشاوى فى مجال الجزارة ومدى احترافيته فى هذ المهنة.





وقال محمد المنشاوى ، أسمى محمد عادل شعبان محفوظ، باحث الماجستير بكلية الدراسات العربية والاسلامية بجامعة الفيوم ، مقيم بقرية منشأة عبدالله التابعة لمحافظة الفيوم.

وأضاف المنشاوى أنه حصل على ليسانس الدراسات العربية والإسلامية من جامعة الفيوم ، مشيرا إلى أنه رفض توقف الدراسة عند درجة الليسانس ففكر فى استكمال دراسته.



وقال المنشاوى أنه تقدم للدراسة كباحث للماجستير فى ذات الكلية عقب انتهاء الخدمة العسكرية، مشيرا إلى أنه قرر الاعتماد على ذاته من أجل توفير مصروفات الجامعة.



وأضاف المنشاوى أنه تعلم مهنة الجزارة منذ فترة وأصبحت المهنة بمثابة هواية له يعشقها ولا يستطيع التوقف عنها .



وتابع المنشاوى: أعمل فى مجال تجهيز اللحوم داخل المجازر فى الصباح، بالإضافة إلى عملى شيف جزار فى أحد المحلات الكبرى فى محافظة الفيوم .



وأكد المنشاوى أنه يحلم عقب الانتهاء من دراسة الماجستير التقدم للحصول على الدكتوراه مشيرا إلى أن الأساتذة المشرفين على رسالة الماجستير يعرفون قصة عمله بالجزارة ويشجعونه.























محمد المنشاوى ابن الفيوم يعمل فى الجزارة



محمد المنشاوى ابن الفيوم يعمل فى الجزارة ويبحث عن الدكتوراة



محمد المنشاوى ابن الفيوم يعمل فى الجزارة ويبحث عن الدكتوراة



محمد المنشاوى ابن الفيوم يعمل فى الجزارة ويبحث عن الدكتوراة



محمد المنشاوى ابن الفيوم يعمل فى الجزارة ويبحث عن الدكتوراة



محمد المنشاوى ابن الفيوم يعمل فى الجزارة ويبحث عن الدكتوراة



محمد المنشاوى ابن الفيوم يعمل فى الجزارة ويبحث عن الدكتوراة