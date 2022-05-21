جد "أمينة وأميرة" باكيا: خايف أصاب بالعمى قبل رؤية حفيدتىَّ.. بث مباشر

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع حالة حزن وبكاء جد لانقطاع أخبار حفيدتيه اللتين سافرتا مع والدتهما خارج البلاد، لزيارة أسرتها، بعد إقامتها في مصر لمدة 13 سنة.

قال شوقي يوسف، من أهالي قرية نصره التابعة لمركز كفر الشيخ، إنه في حالة حزن وبكاء مستمر ويخشى أن يصيبه العمى من كثر بكاؤه وحزنه على حفيديتيه، فقد وهبهما الله الجمال، وحسن الخلق، وحرصهما على حفظ كتاب الله، فقد تزوج نجله من مريم الأجنبية، تعرف عليها بدولة الإمارات وجاءت لقريتهم نصره التابعة لمركز كفر الشيخ، وعاشت بينهم 13 سنه، وأنجب منها أمينة 10 سنوات وأميرة 8 سنوات في قريتهم نصره ، واستخرج لهما شهادات ميلاد مصرية، وحصلت زوجه نجلي " مريم "على الجنسية المصرية، وكان يعاملها معاملة متميزة.

وأضاف يوسف، رزق الله نجله منها بأميرة وأمينة، وحرصا على حفظ كتاب الله ومداومة الصلاة، وكانت نجلته الصغيرة توقظه من نومه لأداء الصلاة، وتناول طعام الإفطار معه، وكان ترافقه فأحبهما حبا كبيراً أكثر من حبه لحفيديه الآخرين من نجله الثاني.