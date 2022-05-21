جثمان الشاعر مظفر النواب يصل إلى مقر اتحاد الأدباء العراقى لبدء تشييعه

كتب عبد الوهاب الجندى

وصل جثمان الشاعر العراقي مظفر النواب، صباح اليوم السبت، إلى مقر اتحاد الأدباء العراقي وسط العاصمة بغداد، لبدء تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، كما وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى مقر اتحاد الأدباء للمشاركة في التشييع.

وقد وصل جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب، اليوم السبت، إلى أرض الوطن من مدينة الشارقة في الإمارات.

وتوفى الشاعر مظفر النواب يوم أمس الجمعة في أحد مستشفيات الشارقة عن عمر ناهز الـ 88 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بنقل جثمان الشاعر مظفر النواب بطائرة رئاسية إلى أرض الوطن، ليوارى الثرى فيه ".