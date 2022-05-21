تنسيق الثانوية العامة 2022.. لا تغيير فى قواعد القبول بالجامعات المصرية

كتب: محمد صبحى

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى يتابع بشكل دورى أعمال مكتب التنسيق للوقوف على كافة الاستعدادات اللوجيستية الخاصة بالترتيات لموسم التنسيق، مؤكدا أنه لا يوجد تغيير بقواعد القبول هذا العام، وسيتم تطبيق كافة القواعد المطبقة للالتحاق بالكليات والجامعات كتنسيق العام الماضى.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى فى تصريحات خاصة، أنه لا ترشيحات ورقية ولا قبول لأى أوراق من الطلاب خلال موسم التنسيق، وأن التقديم للتنسيق سيكون إلكترونيا بموقع التنسيق الإلكترونى مثلما طبق مكتب التنسيق هذه الآلية منذ سنوات، وعلى الطالب أن يقوم بتسجيل رغباته فى الأيام المحددة للمرحلة سواء من الحاسب الألى الشخصى أو معامل الكليات على مستوى الجامعات، ثم ينتظر طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد الانتهاء من أعمال الترشيح وإعلان نتيجة المرحلة .

وبدأت وزارة التعليم العالي فى الاستعدادات لأعمال مكتب التنسيق لتنسيق طلاب الثانوية للقبول بالجامعات 2022 / 2023 ، حيث أنهت الوزارة كافة الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بالتنسيق