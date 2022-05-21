تلقيح 12 ألفا و116 مواطنا ضد كورونا فى أول أيام حملة طرق الأبواب ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اليوم السبت، تلقيح 12 ألفا و116 مواطنا بالجرعات الثلاثة ضد فيروس كورونا فى أول أيام حملة طرق الأبواب للحصول على ضد فيروس كورونا والتى انطلقت داخل المحافظة.

وأضاف يوسف، فى بيان له أن المديرية قد أتمت استعداداتها مبكراُ قبل بدء تنفيذ الحملة، التي تستهدف تطعيم المصريين وغير المصريين ضد مرض فيروس كورونا (Covid_19)"، وذلك بالمحان من عمر 12 سنة فما فوق، مشيراً إلى أنه سيتم انتشار الفرق الطبية بالمراكز والقرى والنجوع لتطعيم المواطنين من خلال الفرق المتنقلة وطرق أبواب المنازل، وتستهدف الحملة إعطاء الجرعة الاولي والثانية والتنشيطية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم التنسيق مع كافة الإدارات الصحية، مشيراً إلى أن عدد الفرق المتنقلة التي تقوم بالتطعيم يصل إلى 650 فرقة منتشرة بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية ومواقع التجمعات وغيرها ، بواقع (130 فرقة ببني سويف ، و65 بناصر ، 90بالواسطى، و100 بإهناسيا، و65 بسمسطا، 100 بالفشن ومثلها في مركز ببا)، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوي الهمم تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف الذي يصل إلى (1.277.095 ) مواطناً ومواطنة على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة

وفي سياق آخر، عقد الدكتور ياسر قنديل ممثلا عن القطاع الوقائي بوزارة الصحة ورئيس الفريق المشرف على الحملة بمحافظة بني سويف اجتماعا لمديرى الإدارات الصحية وفريق الوقائى بالمديرية والفريق المشرف على تنفيذ الحملة بحضور الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية، والدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي، والدكتورة نورهان سيد مدير مركز المعلومات بالمديرية وذلك لمناقشة ما تم تنفيذه خلال اليوم الأول للحملة، ومناقشة أهم العقبات التى واجهت الفرق فى اليوم الأول والعمل على تذليلها.