تفاصيل القبض على مستريح كرداسة بعد استيلائه على ربع مليار جنيه من الأهالي

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل القبض على مستريح كرداسة، بعد هروبه لمدة عام بمحافظة الإسكندرية، عقب استيلائه على مبلغ ربع مليار جنيه، من المواطنين، لاستثمارها مقابل الحصول على أرباح شهرية، حيث تبين أن المتهم مواليد 1956، يعمل مقاول، ومقيم بكرداسة، بدأ في تجميع مبالغ مالية من المواطنين منذ عدة سنوات، لاستثمارها في مجال تجارة العقارات والأراضي، مقابل حصولهم على أرباح شهرية كبيرة.

كما كشفت التحريات، عن أن المتهم تمكن من جمع ما يزيد عن ربع مليار جنيه من أهالي كرداسة، واختفى وأفراد أسرته عقب فشله في سداد الأرباح، فلجأ الضحايا لتقديم البلاغات ضده، وأفراد أسرته الهاربين بصحبته، وصدر ضده قرار ضبط وإحضار في القضية رقم 8059 جنح، لسنة 2020 بتهمة النصب.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث بعد ورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تواجده وأفراد أسرته بمحافظة الإسكندرية، وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، من القبض على المتهم وزوجته، و3 من أبنائه، وترحيلهم إلى مديرية أمن الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.