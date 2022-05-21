اليوم السابع
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تعرف على مسئوليات ومهام رئيس الدير فى الكنيسة الأرثوذكسية

السبت، 21 مايو 2022 02:00 ص
تعرف على مسئوليات ومهام رئيس الدير فى الكنيسة الأرثوذكسية دير - صورة أرشيفية
كتب ــ محمد الأحمدى

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تعتبر الأديرة والرهبنة والحياة النسكية جواهر غالية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لأنـه علـى أرض مصر تأسست الخطوات الأولى فى هذا الطريق، فالأنبـا بـولا أول السـواح والأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان والقديس مقاريوس الكبيــــر ناسك الإسـقيط الأول والقـديس الأنبـا بـاخوميوس مؤسـس حيـاة الشـركة فـى بـرارى مصـر والعـالم، قـد ظهـروا علـى مسرح التاريخ من القرن الثالث امتداداً إلى القرون التالية له.

 

وخلال السطور التالية ننشر أبرز مهام رئيس الدير:

1 - التخطيط ووضع الأهداف للأنشطة الروحية والديرية سنويا

2 - تقديم 5 أسماء رهبان لمجمع الدير لانتخاب أحدهم كأمين ربيتـة للـدير حسـب اللائحـة المنظمة لذلك.

3 - اختيـار مشـرفين ( مسـاعدين ) للـدير بالتنسـيق مـع ربيتـة الـدير طبقـا للهيكـل التنظيمـى المعتمـد فى لائحة الدير.

4- رئاسة الجلسات الدورية ( الشهرية ).

5 - وضع اللائحة الداخلية الخاصة بإدارة الدير ومتابعة تنفيـذها بالإشـتراك مـع الربيتـة والمشـرفين المساعدين لمتابعة تنفيذ الخطة كل فى تخصصه.

6 - مسئولية اتخاذ القرارات بناء على ما يقدم له من تقارير الربيتة والمشرفين.

7 - يراعـى مصـالح الـدير ويسـهر علـى راحـة الرهبـان وينظـر فيمـا يقـدم مـنهم إليـه مـن الشـكاوى، بالنزاهة ويفصل فيها بالعدل.

8 - تنفيذ المهام الموكلة له من قداسة البابا.

9 - تنفيذ قانون الرهبنة، وقرارات المجمع المقدس الخاصة بالرهبنة بكل دقة وعدالة.

10 - إعداد التقارير الدورية لقداسة البابا عن حالة الدير.

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

رئيس الدير

دير الانبا انطونيوس


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