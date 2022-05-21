تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الإسماعيلية اليوم

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلنت الغرفة التجارية بالإسماعيلية، قائمة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة للعمل بها في أسواق التجزئة بالإسماعيلية تحت إشراف شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة من السبت حتي مساء الجمعة المقبلة.

وقال جلال أبو الطاهر، سكرتير عام الغرفة التجارية بالإسماعيلية ورئيس شعبة الخضر والفاكهة، إن أسعار الخضر طماطم فرز أول من 7- 10 جنيه، وطماطم فرز ثاني من 5-7 جنيه، وطماطم فرز ثالث من 3-5 جنيه، وبطاطس قلية من4-6 جنيه، وبطاطس طبخ من3-5، وكوسة من 4-6 جنيه، وخيار من 4-6 جنيه، وباذنجان رومي من 4-6 جنيه، وباذنجان عروس من 6-8 جنيه، وفلفل حار وبارد من 4-6 جنيه، وسبانخ من 8-10 جنيه، وملوخية من 8-10 جنيه، وبسلة إسماعيلاوي من 8-10 جنيه، وجزر5-7 جنيه، وليمون من 15-20 جنيه، وأسعار الفاكهة موز بلدي من 12-15 جنيه، وبرتقال صيفي من 5-7 جنيه .

وأسعار شهد الكنتالوب من 4-7 جنيه، والفراوله من 10-12 جنبيه، وخوخ بلدي من 6-10 جنيه، وخوخ سكري من 10-15 جنيه، ومشمش من 15 -20 جنيه، وعنب بشاير من 20-30 جنيه، وبطيخ من 15-40 حسب الأحجام.

وأكد سكرتير عام الغرفة التجارية بالإسماعيلية ورئيس شعبة الخضر والفاكهة، استقرار أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق للأسبوع الثالث علي التوالي مع توقع بنزول الأسعار خلال الأسابيع المقبلة مع ارتفاع درجة الحرارة ودخول فصل الصيف، وزيادة المعروض من منتجات الخضر والفاكهة.