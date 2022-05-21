اليوم السابع
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السبت، 21 مايو 2022 03:00 م
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تشغيل موقف عزبة البرج الجديد ونقل سيارات الأجرة بخط "دمياط - عزبة البرج"

السبت، 21 مايو 2022 02:18 م
تشغيل موقف عزبة البرج الجديد ونقل سيارات الأجرة بخط "دمياط - عزبة البرج" تشغيل موقف عزبة البرج الجديد ونقل سيارات الأجرة
دمياط معتز الشربينى

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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجراءات نقل سيارات الأجرة بخط دمياط/ عزبة البرج بموقف عزبة البرج الجديد المُنشأ مؤخرا بمنطقة مسجد الحطاب بنهاية قطاع طريق الدكتور على مصطفي مشرفة "الترعة الشرقاوية".
 
وذكرت "المحافظ" أنه وقبل البدء فى تشغيل الموقف المُقام على مساحة 900 متر والمُفتتح خلال العيد القومى للمحافظة، تم الانتهاء من تجهيزه بكافة الامكانات من ساحات انتظار مزودة بمظلات، إلى جانب تزويده بغرفة مراقبة لمتابعة منظومة العمل بداخله ، ومصادر للانارة ومنظومة متكاملة للحماية المدنية ودورة مياه.
 
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن المشروع جاء استكمالا لخطة تطوير طريق الدكتور على مشرفة ، ومخطط انشاء مواقف حضارية للحد من التواجد العشوائي لسيارات الأجرة داخل المدينة وتوفير أماكن مجهزة بجميع الامكانات لتلك المنظومة .
 
 

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