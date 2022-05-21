ترامب يدفع 110 آلاف دولار غرامات متراكمة فى قضية ازدراء القضاء

كتبت: نهال أبو السعود

دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبلغ 110 آلاف دولار من الغرامات التي تكبدها في قضية ‏ازدراء المحكمة لتأخره في الرد على أمر استدعاء مدني أصدره المدعي العام في نيويورك، وفقا لصحيفة يو ‏اس نيوز.‏

وقال مكتب المدعي العام ليتيتيا جيمس يوم الجمعة، إن ترامب دفع الغرامة يوم الخميس.. لكن لا يزال ‏يتعين عليه تقديم أوراق إضافية من أجل رفع أمر الازدراء.‏

أعلن قاضٍ في مانهاتن أن ترامب ازدراء المحكمة في 25 أبريل وفرض عليه غرامة قدرها 10 الاف دولار ‏يوميًا لعدم امتثاله لأمر استدعاء في تحقيق مدعية نيويورك العامة في ممارساته التجارية.‏

وافق القاضي آرثر إنجورون في 11 مايو على رفع أمر الازدراء إذا دفع ترامب الغرامات بحلول يوم الجمعة ‏وقدم إقرارات خطية توضح بالتفصيل جهود البحث عن سجلات الاستدعاء وشرح سياسات الاحتفاظ ‏بالوثائق الخاصة به وشركته.‏

طلب إنجورون من ترامب دفع الأموال مباشرة إلى مكتب جيمس وأن يحتفظ المدعي العام بالأموال في ‏حساب ضمان بينما يستأنف الفريق القانوني لترامب قرار القاضي الأصلي بشأن الازدراء.‏

أوقف القاضي الغرامة من الاستحقاق في 6 مايو ، عندما قدم محامو ترامب 66 صفحة من وثائق ‏المحكمة التي توضح بالتفصيل الجهود التي بذلها هو ومحاموه لتحديد مكان السجلات المستدعى. ‏وحذر من أنه يمكن إعادتها بأثر رجعي حتى 7 مايو إذا لم تتحقق شروطه.‏

قالت جيمس ، وهي ديمقراطية ، إن التحقيق الذي أجرته لمدة ثلاث سنوات كشف عن أدلة على أن ‏شركة ترامب ، منظمة ترامب ، أخطأت في تقدير قيمة الأصول مثل ناطحات السحاب وملاعب الجولف ‏في البيانات المالية لأكثر من عقد.‏

ونفى ترامب هذه المزاعم. وقد وصف تحقيق جيمس بأنه "عنصري" وذو دوافع سياسية واتهمها محامو ‏ترامب بالملاحقة القضائية الانتقائية. ‏

في الأسبوع الماضي ، قال أحد محامي مكتب جيمس إن الأدلة التي تم العثور عليها في التحقيق يمكن أن ‏تدعم اتخاذ إجراء قانوني ضد الرئيس السابق أو شركته أو كليهما.‏