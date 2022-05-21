اليوم السابع
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تحرير 5050 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء كمامة خلال 24 ساعة

السبت، 21 مايو 2022 11:23 ص
تحرير 5050 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء كمامة خلال 24 ساعة حملة على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط (5050) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (5036) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (14) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (467) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (133) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (752) أرجيلة.
 
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .
 
 

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