اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 01:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 41 محضرا تموينيا متنوعا بأسواق دمياط

السبت، 21 مايو 2022 12:03 م
تحرير 41 محضرا تموينيا متنوعا بأسواق دمياط حملات تموينية
دمياط ـ معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت مديرية التموين بدمياط، بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام التموين، حملات الرقابة على الأسواق والمخابز والمحلات العامة لمحاربة الجشع ومنع الاحتكار والمغالاة فى الأسعار. 

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط محضر لبدال تمويني لتجميع مقررات تموينية لبيعها بالسوق السوداء تقدر بقيمة 3293,5 جنيه وتم العرض على النيابة العامة والتي قررت تعليتها على أرصدة شركة تجارة الجملة وإيداع ثمنها خزينة المحكمة على ذمة القضية، محضر لبدال تمويني لعدم الإعلان عن أسعار وكميات المقررات التموينية لكل فرد فى مكان ظاهر للجمهور. 

وتحرير 3 محاضر إنتاح خبز ناقص الوزن يستحق عنه سداد فروق أسعار لهيئة السلع التموينية عن كامل حصة المخبز بضعف قيمة العجز، 3 محاضر إخفاء مخازن تابعة للمحل وعدم الإعلان عنها.

وتحرير 2 محضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء بما يمثل خطورة على الصحة العامة، محضر عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش بما يعرضها للذباب والحشرات،16  محضر عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور، 14محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية، بإجمالي 41 محضرا متنوعا. 

 

 

 


دمياط

اخبار دمياط

تموين دمياط

اخبار التموين

اخبار المحافظات

اخبار مصر


الموضوعات المتعلقة

لوحاته تخطف الأنظار والقلوب.. "رزق" يبث الروح والحياة فى الشوارع والأحياء برسومات مبهجة.. حول أكشاك الكهرباء والغاز لتحف.. والنيل ومراكب الصيد والأسماك والطيور أبرزها.. ويؤكد: بستخدم ألوان مبهجة وجذابة للنظر

الجمعة، 20 مايو 2022 05:30 م

الناس على بلاج رأس البر من الصبح فى العطلة الأسبوعية.. فيديو

الجمعة، 20 مايو 2022 03:44 م

"تعليم دمياط" تختتم امتحانات الشهادة الإعدادية وتستعد لاختبارات الدبلومات الفنية

الخميس، 19 مايو 2022 01:22 م

2.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» خلال أبريل الماضى

الخميس، 19 مايو 2022 11:41 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة