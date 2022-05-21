تحرير 41 محضرا تموينيا متنوعا بأسواق دمياط

دمياط ـ معتز الشربينى

كثفت مديرية التموين بدمياط، بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام التموين، حملات الرقابة على الأسواق والمخابز والمحلات العامة لمحاربة الجشع ومنع الاحتكار والمغالاة فى الأسعار.

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط محضر لبدال تمويني لتجميع مقررات تموينية لبيعها بالسوق السوداء تقدر بقيمة 3293,5 جنيه وتم العرض على النيابة العامة والتي قررت تعليتها على أرصدة شركة تجارة الجملة وإيداع ثمنها خزينة المحكمة على ذمة القضية، محضر لبدال تمويني لعدم الإعلان عن أسعار وكميات المقررات التموينية لكل فرد فى مكان ظاهر للجمهور.

وتحرير 3 محاضر إنتاح خبز ناقص الوزن يستحق عنه سداد فروق أسعار لهيئة السلع التموينية عن كامل حصة المخبز بضعف قيمة العجز، 3 محاضر إخفاء مخازن تابعة للمحل وعدم الإعلان عنها.

وتحرير 2 محضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء بما يمثل خطورة على الصحة العامة، محضر عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش بما يعرضها للذباب والحشرات،16 محضر عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور، 14محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية، بإجمالي 41 محضرا متنوعا.