بعد 3 شهور من الزفاف.. مصرع عروسة برصاصة خطأ على يد زوجها في الدقهلية (فيديو)

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله تفاصيل وفاة زوجة على يد زوجها عن طريق الخطأ بطلق خرطوش.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ لضباط مباحث مركز منية النصر، يفيد بمصرع زوجة بطلق نارى على يد زوجها إثر طلق خرطوش عن طريق الخطأ بعزبة جعفر التابعة لمدينة برمبال الجديدة بمركز منيه النصر.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات وسؤال الجيران أنه وقعت مشاجرة بينه وبين أشقائه من الأب على الميراث وأثناء تنظيفه للبندقية تم إطلاق طلقة خرطوش في رأس زوجته وسام محمد إسماعيل طالبة جامعية بكلية الآداب بجامعة المنصورة 23 عاما، أسفرت عن مقتلها في الحال، وتم تحويل جثة الزوجة لمشرحة مستشفي المنصورة الدولي.

جدير بالذكر أن الزوجة طالبة جامعية متزوجة منذ 3 أشهر وحامل بالشهر الثاني وأثناء تنظيف زوجها البندقية الخاصة به، والتي كانت بحوزته ليحمي نفسه من أشقائه من الأب، بسبب نزاعات على الميراث، انطلقت طلقة عن طريق الخطأ فتمركزت برأس زوجته فلقيت مصرعها بالحال وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.