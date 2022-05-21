بعد حصاوي أسوان.. سقوط مستريح الأدوات الصحية في البحيرة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بتضررهم من قيام شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها فى مجال استيراد الأدوات الصحية مقابل أرباح سنوية، وتوقف عن سداد الفائدة والأرباح والإستيلاء على تلك المبالغ دون رد بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.