بدء عملية التصويت في انتخابات المجلس البلدي الكويتي

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بدأت عملية الاقتراع لانتخاب ثمانية أعضاء للمجلس البلدي الكويتي في الفصل التشريعي ال13 في صباح اليوم /السبت/، فيما لم يتقدم في الدائرتين الانتخابيتين السابعة والعاشرة سوى مرشح لكل منهما، سيتم إعلان فوزهما بالتزكية.

ونصت المادة (25) من قانون الانتخاب على أنه إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا أكثر من العدد المطلوب انتخابه، فإن وزير الداخلية يعلن فوز هؤلاء المرشحون بالعضوية دون الحاجة إلى إجراء الانتخابات في الدائرة.

ويتنافس 36 مرشحا بينهم امرأة في ثماني دوائر انتخابية بعد غلق باب التنازلات في الانتخابات يوم السبت الماضي، وستجري الانتخابات في 443 لجنة موزعة على 76 مدرسة في 8 دوائر انتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالدوائر الثمانية 438 ألفا و283 ما بين الذكور والإناث حسب كشوف الناخبين لعام 2021.

يتألف المجلس البلدي من عشرة أعضاء ينتخبون وفقا لأحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 على أن ينتخب عضو عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول الانتخابية، فيما سيتم تعيين ستة أعضاء بمرسوم خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

وتستمر مدة المجلس البلدي الكويتي أربعة أعوام من تاريخ أول اجتماع له على أن يدعى المجلس إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ صدور مرسوم الأعضاء المعينين، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.