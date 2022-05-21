بدء امتحان الفلسفة والمنطق الورقى لطلاب أولى ثانوى فى المدارس

محمود طه حسين

بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان مادة الفلسفة والمنطق في المدارس ورقيا لمدة 30 دقيقة، على أن يبدأ الامتحان الإلكترونى في الحادية عشر صباحا لمدة ساعة.

فيما حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من الغش وتصوير الأسئلة، موضحة أنه يتم رصد كل من يحاول الغش ولدى الوزارة اسماء وبيانات من غش وصور الأسئلة وقام بنشرها على صفحات الغش .

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.