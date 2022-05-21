اليوم السابع
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انطلاق مقارئ القرآن الكريم للأئمة والجمهور فى المساجد.. صور

السبت، 21 مايو 2022 12:00 ص
انطلاق مقارئ القرآن الكريم للأئمة والجمهور فى المساجد.. صور مقرأة
كتب: على عبد الرحمن

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انطلقت مقارئ القرآن الكريم للأئمة والجمهور في المساجد عقب صلاة العصر اليوم الجمعة 20 مايو 2022م، حيث عُقدت المقارئ للجمهور بمساجد : النور بالعباسية والسلطان أبو العلا بالقاهرة، ونادي الصيد بالدقى، والاستقامة بميدان الجيزة، والحصري بأكتوبر، وعبد الفتاح الحسيني بوسط الجيزة، والوحدة بالكوم الأحمر بأوسيم.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، وفي ضوء عودة الأنشطة القرآنية للمساجد على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق مقارئ القرآن الكريم للسيدات لأول مرة بإشراف واعظات ومحفظات وزارة الأوقاف المعتمدات، والبداية بـ 10 مساجد، لافتة إلى أن المقارئ المقرر عقدها للسيدات هي على النحو التالي:

1.مقرأة مسجد عمر بن الخطاب، القاهرة الجديدة تحت إشراف الواعظة/ دينا محمد حسن جدامي، وذلك الساعة 10.30 صباحًا يوم الأربعاء من كل أسبوع.

2.مقرأة مسجد السيدة زينب، بالقاهرة، تحت إشراف الواعظة/ وفاء عبد السلام ، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الأربعاء من كل أسبوع.

3.مقرأة مسجد عثمان بن عفان، القاهرة الجديدة، تحت إشراف الواعظة/ أمينة ثابت السفري، وذلك الساعة 10.30 صباحًا يوم الاثنين من كل أسبوع.

4.مقرأة مسجد آل شكري، التجمع الأول، القاهرة، تحت إشراف الواعظة/ نرفان محمود عبد الله، وذلك الساعة 10 صباحًا يوم الخميس من كل أسبوع.

5.مقرأة مسجد الباز، القاهرة، تحت إشراف الواعظة/ أماني علي محمد مرشدي، وذلك عقب صلاة العصر يوم الأربعاء من كل أسبوع.

6.مقرأة مسجد الرحمة، التجمع الأول، تحت إشراف الواعظة/ هالة محمد معوض، وذلك عقب صلاة المغرب  يوم الأربعاء من كل أسبوع.

7.مقرأة مسجد الكريم، القاهرة، تحت إشراف الواعظة/ منى عثمان عبد الرحمن، وذلك الساعة 10 صباحًا يوم السبت من كل أسبوع.

8.مقرأة مسجد القدس، القاهرة الجديدة، تحت إشراف الواعظة/ إيمان محمد صبحي، وذلك الساعة 10 صباحًا يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

9.مقرأة مسجد السيدة نفيسة ، بالقاهرة، تحت إشراف الواعظة/ ميرفت عزت، وذلك عقب صلاة الظهر يوم الأحد من كل أسبوع.

10. مقرأة مسجد نادي الصيد، الجيزة، تحت إشراف الواعظة/ كاميليا محمد كامل إسماعيل، وذلك الساعة 10 صباحًا يوم الأربعاء من كل أسبوع.

 
 
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 جانب من المقرأة 

 

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جانب من المقرأة 

 

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 جانب من المقرأة 

 

مقرأة مسجد الإمام الحسين
مقرأة مسجد الإمام الحسين

 

مقرأة السيدة نفيسة
مقرأة السيدة نفيسة 

 

 


مقارئ القرآن الكريم

مقرأة مسجد

مقارئ السيدات

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