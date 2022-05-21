انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية اليوم

المنوفية - محمود شاكر

ينطلق اليوم السبت، ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، وسط استعدادات مكثفة من جميع القطاعات بالمحافظة للوصول إلى أفضل قدر من التأمين لتلك العملية .

فيما انهت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية استعداداتها لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 ،حيث تم تجهيز 400 لجنة لاستقبال 83 ألف و839 طالب وطالبة وبمشاركة 14 ألف و302 معلم ( رئيس لجنة ــ مراقب أول ــ مراقب ــ ملاحظ ــ إداري ) بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية على مدار ستة أيام متصلة تنتهي الخميس 26 من مايو الجاري.

ومن جانبه شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة برفع درجة الاستعداد والمتابعة للجان الامتحانات والعمل على توفير كافة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل غرفة العمليات المركزية وربطها بالمدارس للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل كافة العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات.

من جانبها أوضحت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزراة التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات لحلها فورا أو تلقي أية شكاوى من الامتحان يتبعها غرف عمليات فرعية بديوان كل إدارة تعليمية، مشددة على عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان الامتحانية وحظر استخدام الهواتف المحمولة للمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بانتظام وانضباط العملية الامتحانية بمنتهى الحسم وضرورة العمل بروح الفريق.

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون اختبار اليوم الأول في مادة اللغة العربية والخط والإملاء للفترة الأولى بينما يؤدي طلاب المدارس الرياضية فقط الاختبار النظري في مادة التربية الرياضية للفترة الثانية بمدارس التربية الرياضية بإدارتي شبين الكوم ومنوف.