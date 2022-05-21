اليوم السابع: حديث القلب والعقل من الرئيس

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: حديث القلب والعقل من الرئيس.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

حديث القلب والعقل من الرئيس.. القطاع الخاص قادر على إدارة عمله بكفاءة عالية.. الرئيس السيسى يفتتح مشروع مستقبل مصر.. ويؤكد: أنا فى تحد لتطوير حياة بلدى وأهلى وناسى.. خايف من قلة الوعى تخرب الإنجاز.. والدولة مستهدفة بإرهاب جماعات قاعدة ليل نهار تردد الأكاذيب.

الرئيس السيسي: هدف المشروعات الزراعية تلبية الطلب وتوفير فرص العمل.. 500 مليار جنيه تكلفة المشروعات الزراعية حتى الآن.. و250 مليار جنيه لاستصلاح المليون فدان بمشروع مستقبل مصر.

الرئيس عن الحوار الوطنى: "هنستنى ونسمع.. ونتكلم فى كل ما يتم طرحه".. "تطوير قطاع الكهرباء مش رفاهية ومهم جدا للمشروعات الجديدة".. و"كل إجراء ما عملناهوش من 40 و50 سنة بندفع تمنه دلوقتى"

الرئيس السيسى يوجه بإنشاء أسواق كبيرة بالقاهرة والجيزة للسيطرة على الأسعار.. ويؤكد: نحافظ على حصة مصر من المياه رغم الزيادة السكانية.. "مستقبل مصر" قريب من أسواق القاهرة والجيزة والإسكندرية والمشروع كان يحتاج بنية أساسية قوية وشبكة كهرباء.. الجيش حارب التخلف والتردى.. وخايف من قلة الوعى تخرب الإنجاز.. والحلم كبير لكن مش كبير على المصريين.. و"ما حدش يحط رجل على رجل ويتكلم عن الموضوعات بدون علم.. واللى اتعمل فى مصر ما كانش هوى شخصى أو هوى حكومة"