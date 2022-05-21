اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مايو 2022 02:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مستريح أسوان مصطفى البنك و6 آخرين بجنايات قنا

السبت، 21 مايو 2022 12:00 ص
اليوم.. أولى جلسات محاكمة مستريح أسوان مصطفى البنك و6 آخرين بجنايات قنا محكمة- أرشيفية
قنا- صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت النيابة العامة بأسوان، مستريح أسوان مصطفى البنك و6 آخرين إلى المحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بنظام غسيل الأموال، وتحديد جلسة اليوم السبت بدائرة جنايات قنا الاقتصادية.

وتنظر محكمة جنايات قنا الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة المتهمين بأسوان، بدلا من انعقادها فى أسوان تحسبا لوقوع أعمال تجمهر أو شغب أثناء المحاكمة فى حال انعقادها فى أسوان.

وستجري محاكمة المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد حالة الشغب التي شهدتها بعض قرى أسوان عقب هروب بعض المستريحين، بأموال الأهالي التي جمعوها من المواطنين بعد أن أوهموهم بأرباح طائلة تتجاوز 30 %، مستغلين بساطتهم عبر عشرات المناديب.

 

المستريح

اسوان

محاكمة المستريح

مستريح المواشى

مصطفى البنك

اخبار الحوادث

اخبار مصر


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة