الكويت: الناخبون يتوافدون على مراكز الاقتراع لاختيار 8 أعضاء للمجلس البلدى

إيمان حنا

يتوافد الناخبون الكويتيون على مراكز الاقتراع حيث فتحت 443 لجنة انتخابية موزعة على 76 مدرسة باب الاقتراع للناخبين اليوم، للتصويت لمرشحيهم لعضوية المجلس البلدي 2022، لاختيار 8 أعضاء يمثلون 8 دوائر انتخابية، وذلك بعد تزكية المرشحين خالد مفلح المطيري عن الدائرة السابعة (العمرية)، ونصار المهيني العازمي عن الدائرة العاشرة (الصباحية)، وفق"القبس" .

وباشرت لجان الاقتراع، اليوم السبت، باستقبال الناخبين، وستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، ليتم بعدها مباشرة فرز الأصوات وإعلان النتيجة.

ويتنافس في هذه الدورة والتي تعتبر الثالثة عشر منذ انطلاق انتخابات المجلس البلدي 36 مرشحاً من بينهم امرأة واحدة، على 8 دوائر انتخابية.

يذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت اليوم وحسب جداول الانتخاب لعام 2021 يبلغ 438283، منهم 209722 ذكور و228561 إناث.