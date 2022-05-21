الكشف وتوفير العلاج لنحو 1900 مواطن في قافلة مجانية ضمن حياة كريمة ببنى سويف

وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية "بقرية أطواب مركز الواسطى ، مكونة من 9عيادات في 8 تخصصات (الباطنة ،الأطفال ، الجراحة، النساء،الجلدية ، تنظيم الأسرة ،الرمد ) وضمن اجراءات وقائية ، حيث تم الكشف على 1895مريض وصرف العلاج لهم بالمجان،112حالة معمل دم،32 حالة معمل طفيليات، 10 حالات الأشعة واستصدار 4 قرارات نفقة دولة وتحويل 16حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج وفحص 96 حالة موجات فوق صوتية.

كما تضمنت القافلة عقد ندوات للتثقيف والتوعبة الصحية حضرها100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار ، أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غيرالمعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر ، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

من جهته أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.



قافلة مجانية ضمن حياة كريمة ببنى سويف (1)



قافلة مجانية ضمن حياة كريمة ببنى سويف (2)



قافلة مجانية ضمن حياة كريمة ببنى سويف (3)



قافلة مجانية ضمن حياة كريمة ببنى سويف (4)



قافلة مجانية ضمن حياة كريمة ببنى سويف (5)



قافلة مجانية ضمن حياة كريمة ببنى سويف (6)



قافلة مجانية ضمن حياة كريمة ببنى سويف (7)