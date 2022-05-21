القوى العاملة: استمرار قبول أوراق الترشح لانتخابات المنظمات النقابية حتى غد الأحد

يستمر قبول أوراق الترشح- حتى الساعة الخامسة من مساء غد الأحد- لانتخابات المنظمات النقابية العمالية فى مرحلتها الثانية للدورة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦، استكمالاً المرحلة الأولى على مستوى 27 محافظة، وتشمل 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البرى، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، عملية تقديم طلبات الترشح، وذلك بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، مؤكداً إنه على متلقى طلبات الترشح التحقق من قبول طلب الترشح المقدم من المرشح بشخصه أو من وكيله الخاص بموجب توكيل رسمى موجه إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، على أن يشتمل طلب الترشح على البيانات الأساسية للمرشح المتمثلة فى : الاسم الرباعى واسم الشهرة أن وجد، والرقم القومى، وتاريخ ومحل الميلاد، والمهنة أو الوظيفة، ومحل الإقامة، وجهة العمل، والمؤهل الدراسى، والنقابة المهنية التى ينتمى إليها أن وجدت.

واطمأن الوزير على سير عملية تلقى الطلبات بدون مشكلات، لافتاً إلى أنه يتم حل أى معوقات تواجه المتقدمين للترشح من خلال غرفة العمليات المشكلة لهذا الغرض على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن هناك 48 لجنة فرعية و27 لجنة عامة لتلقى طلبات الترشح لـ 899 لجنة نقابية يمثلون 2 مليون و573 ألف عاملا فى انتخابات المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن هناك 11210 مرشحا تقدموا إلكترونيا ً على موقع الوزارة حتى الآن.

وأثنى المتقدمين للترشح، على تنظيم عملية تقديم أوراقهم من حيث سعة الأماكن ووسائل الأمان والراحة لهم داخل أماكن تلقى الطلبات والمجهود المبذول من وزارة القوى العاملة فى هذا الشأن، وذلك للتيسير عليهم وحماية حقوق العمال فى كافة القطاعات.

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء المرشحين يومى 23 و24 من نفس الشهر، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية يومى 27 و28 مايو، على أن تجرى الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر تحت إشراف قضائى كامل، وإعلان النتيجة والتظلم منها 30 مايو، والبت فى التظلم 31 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق من يومى 1 و2 يونيو المقبل.