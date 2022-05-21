القوات العراقية تعلن مقتل 9 إرهابيين خلال ضربة جوية جنوب غرب الموصل

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتل تسعة إرهابيين في ضربة جوية على أحد الأوكار في سلسلة جبال عداية جنوب غرب الموصل بينهم قيادات في تنظيم داعش.

وقال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم القيادة ـ في تصريح لقناة الإخبارية العراقية اليوم السبت ـ إنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد عناصر للتنظيم في جبال عداية صدرت الأوامر على الفور بتنفيذ ضربات جوية نوعية وكذلك عمليات إنزال جوي دقيقة ضد التنظيم الإرهابي في المنطقة.

وأشار الخفاجي إلى أنه خلال الأسبوع الماضي سقط عشرات القتلى من التنظيم خلال عمليات أمنية نوعية أسهمت في خلق حالة من الارتباك للتنظيم الإرهابي.