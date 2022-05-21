القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينياً في الضفة الغربية

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، وفاة فتى برصاص القوات الإسرائيلية خلال مداهمة في جنين بالضفة الغربية المحتلة.



وأشارت الوزارة في بيان إلى "استشهاد فتى (17 عاماً) وإصابة شاب (18 عاماً) بجراح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين".