القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينياً في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، وفاة فتى برصاص القوات الإسرائيلية خلال مداهمة في جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الوزارة في بيان إلى "استشهاد فتى (17 عاماً) وإصابة شاب (18 عاماً) بجراح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين".
القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينياً في الضفة الغربيةالسبت، 21 مايو 2022 03:32 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، وفاة فتى برصاص القوات الإسرائيلية خلال مداهمة في جنين بالضفة الغربية المحتلة.
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