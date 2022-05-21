اليوم السابع
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القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينياً في الضفة الغربية

السبت، 21 مايو 2022 03:32 ص
القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينياً في الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، وفاة فتى برصاص القوات الإسرائيلية خلال مداهمة في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى "استشهاد فتى (17 عاماً) وإصابة شاب (18 عاماً) بجراح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين".


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