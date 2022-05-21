اليوم السابع
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العثور على رضيعين توأم أمام مسجد بالشرقية

السبت، 21 مايو 2022 08:08 م
العثور على رضيعين توأم أمام مسجد بالشرقية الرضيعان
الشرقية فتحية الديب

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عثر عدد من أهالى المجاورة 58 فى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، على طفلين رضيعين (توأم) ولد وبنت، وذلك أمام أحد المساجد فى المجاورة.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على طفلين رضيعين (توأم) ولد وبنت، وذلك أمام مسجد فى المجاورة 58 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

 

وتبين من التحريات الأولية العثور على الطفلين وإلى جوارهما شنطة تحتوى على ملابس ولبن للطفلين، فيما جرى إخطار جهات التحقيق فى مدينة العاشر من رمضان لمباشرة التحقيقات فى الواقعة وملابساتها.

الطفل الرضيع المعثور عليه
الطفل الرضيع المعثور عليه

 

الطفلة الرضيعة المعثور عليها
الطفلة الرضيعة المعثور عليها

 


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