الظهور الأول لمصطفى البنك مستريح أسوان فى قفص المحكمة.. فيديو وصور

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل محكمة جنايات قنا الاقتصادية، لمتابعة أولى جلسات محاكمة مصطفى البنك مستريح أسوان.

ورصد اليوم السابع فى البث المباشر أولى لقطات ظهور لمستريح أسوان مصطفى البنك و6 آخرين بتهمة النصب على أهالي أسوان فى مئات الملايين.

ودخل مصطفى البنك و6 آخرين قفص الاتهام داخل محكمة قنا الاقتصادية انتظارا لبدء أولى جلسات محاكمتهم.

وتشهد المحكمة إجراءات أمنية مشددة، بعد حالة الشغب التى شهدتها بعض قرى أسوان عقب هروب بعض المستريحين، بأموال الأهالى التى جمعوها من المواطنين بعد أن أوهموهم بأرباح طائلة تتجاوز 30 %، مستغلين بساطتهم و أميتهم، عبر عشرات المناديب.



الظهور-الأول-لمصطفى-البنك-مستريح-أسوان-فى-قفص-المحكمة-(1)



الظهور-الأول-لمصطفى-البنك-مستريح-أسوان-فى-قفص-المحكمة-(2)



الظهور-الأول-لمصطفى-البنك-مستريح-أسوان-فى-قفص-المحكمة-(3)



الظهور-الأول-لمصطفى-البنك-مستريح-أسوان-فى-قفص-المحكمة-(4)