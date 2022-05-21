الطوارئ الروسية: تسليم أكثر من 21 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا ودونباس

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، تسليم أكثر من 21 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة دونباس وأوكرانيا، وذلك منذ بدء عملية المساعدات الإنسانية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم السبت - "أنه منذ يوم 18 مايو، تم تسليم مساعدات إلى (جمهورية دونيتسك الشعبية) و(جمهورية لوهانسيك الشعبية) وأوكرانيا، شملت أكثر من 800 طن من المياه المعبأة في زجاجات والمواد الغذائية والمواد الضرورة الأولية".

وأوضح البيان أنه تم إيصال أكثر من 21 طنا من المساعدات الإنسانية بواسطة 337 قافلة، منذ انطلاق عملية المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه تم تسليم ما يصل إلى 5ر16 طن من الأدوية.

يذكر أنه - في يوم 21 فبراير الماضي - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوهانسيك الشعبيتين.

وقال الرئيس الروسي -في خطاب تلفزيوني في 24 فبراير- إنه استجابة لطلب من رؤساء جمهوريات دونباس، اتخذ قرارا بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا من أجل حماية الأشخاص "الذين عانوا من الانتهاكات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، وفقا لبوتين.