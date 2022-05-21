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الصحة: نقدم خدمات التحاليل لـ2.5 مليون مولود سنويا بالمعامل المركزية

السبت، 21 مايو 2022 09:14 م
الصحة: نقدم خدمات التحاليل لـ2.5 مليون مولود سنويا بالمعامل المركزية مولود - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة نانسى الجندى مدير إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان أن المعامل تقدم خدمات تحاليل وفحص المواليد الذين يتجاوز عددهم 2.5 مليون مولود سنويا.
 
وقالت الدكتورة نانسى الجندى مدير إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان في تصريح لـ"اليوم السابع" إن المعامل يتوفر بها جميع خدمات التحاليل التى يطلبها المواطنون من القطاع الخاص. 
 
وأضافت: نحن لا نهدف إلى الربح مطلقا ونقدم كافة الخدمات الطبية المتعلقة بالتحاليل والفحص المعملي وتم تزويد المعامل بنظام الباركود بهدف تأمين النتائج الخاصة بالمترددين علي المعامل.
 
وأوضحت الدكتورة نانسى الجندى أن جميع الكواشف الخاصة بالانفلونزا والكورونا متوفرة ويتم تقديم التحاليل للمواطنين بأعلي معايير.

الصحة

المعامل المركزية

التحاليل الطبية


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