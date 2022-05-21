الصحة: عيادات المرأة الآمنة تقدم خدماتها للمتضررات من العنف فى سرية تامة

محمد شرقاوى

قالت الدكتورة أمال عبد الحى مدير الإدارة العامة للطفولة والأمومة بوزارة الصحة، أن عيادات المرأة الآمنة عبارة عن عيادة تقدم المساعدات للمرأة فيما تتعرض له من اعتداء جسدى عنف بأى نوع من أنواعه، ويتم التعامل معها فى سرية تامة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه مانشيت المذاع على قناة سى بى سى، أن أول عيادة تم افتتاحها فى مركز طبى بحى السلام أول، لافتة إلى أن الوزارة كانت مترددة من الإقبال، لكن وجدنا إقبالا عليها كان كبيرا.

وتابعت أن دراسة أجريت سيدة من كل 3 سيدات تتعرض للعنف ومن خلال هذا الوزارة قامت بدور لعمل عيادات للمرأة ولدينا 5 آلا وحدة صحية على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إنه تم افتتاح أولى عيادات المرأة الآمنة لتقديم الدعم النفسى للسيدات اللاتى تعرضن العنف، بمركز طبى أهالينا فى محافظة القاهرة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: من المقرر انتهاء تجهيز 21 عيادة تخصصية لمناهضة العنف ضد المرأة كمرحلة أولى خلال عام 2022، وأوضحت الوزارة أنه سيتم التوسع فى الخدمة تباعا فى جميع محافظات الجمهورية.