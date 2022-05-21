السيطرة على حريق فى عصارة لإنتاج العسل الأسود بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في عصارة قصب بمركز فرشوط شمالي قنا، دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في عصارة قصب بقرية كوم البيحا بمركز فرشوط.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء الديب محمد، وإشراف العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والسيطرة علي حريق العصارة.