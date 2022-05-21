السكرتير المساعد يتفقد أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بمدينة قنا

قنا صابر سعيد

تفقد محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بمدينة قنا ضمن خطة المحافظة لاستكمال أعمال الرصف والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه أشرف أنور، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد السكرتير العام المساعد، أعمال مد وتمهيد طبقة الأساس بطريق بمنطقة الدغيمات بمدينة قنا بطول 300 متر تمهيدا لوضع طبقة الأسفلت، بتكلفة مالية تصل إلى 400 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه من المقرر الإنتها من أعمال الرصف خلال الأسبوع الجارى، مشددًا على ضررة تطبيق كافة معاير الجودة أثناء رصف طبقة الأسفلت من حيث السمك وجودة المواد، بهدف إنشاء طريق يتمتع بمعدلات آمان عالية، مؤكدا أنه تم تشكيل اللجنة المعنية بإستلام الطرق داخل المحافظة بالقرار رقم 31 لسنة 2019 بهدف الإقرار بصلاحية الطرق من عدمها والحفاظ على حق الدولة والمواطن في استلام طرق بأعلى جودة.

وتفقد "أبو كريشة" أعمال تركيب بلاط الإنترلوك التى يجرى تنفيذها بمنطقة الممشى التجارى وسط مدينة قنا ، بطول 300 متر تقريبا وعرض 8 أمتار، بتكلفة مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، وذلك لإضفاء المظهر الحضارى على شوارع المحافظة ، موجها الشركة المنفذة بتكثيف العمل للإنتهاء من تنفيذ الإنترلوك وفقا للجدول الزمنى المقرر فى نهاية يونيو المقبل.