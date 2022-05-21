السكة الحديد تحذر المواطنين من الوقوف على حافة الأرصفة وأبواب القطارات

كتب ــ سيد الخلفاوى

حذرت هيئة السكة الحديد الركاب من الوقوف على الأبواب، أو على حافة الرصيف، حفاظا على سلامتهم، كما طالبت الركاب بعدم التسطح على أسطح القطارات، وكذلك المشاركة فى توعية الأطفال بعدم رشق القطارات بالحجارة.

وفى السياق، طالبت وزارة النقل المواطنين، بعدم عبور مزلقانات السكة الحديد أثناء غلقها وانتظار مرور القطار، حفاظا على أرواحهم، كذلك المشاركة فى توعية الأسر والأطفال للحفاظ على أرواحهم، وكذلك تغيير العادات الخاطئة فى التعامل مع السكة الحديد والقطارات.

وطالبت السكة الحديد المواطنين بضرورة توخى الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

وتأتى تلك المناشدة في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.