السعودية.. مرور عامين على الانفصال شرط استحقاق "المطلقة" الدعم السكنى

كتب محمد جمال

أكد برنامج "سكنى" بالمملكة العربية السعودية، أن الأولوية فى الحصول على الدعم السكنى، تزداد كلما قلت مصادر الدخل المادية للأسرة، مشيرا إلى أن "المطلقات والأرامل" من الفئات ذات الأولوية في الحصول على الدعم السكنى، لأن قدرتهن على تملك المسكن بمفردهن محدودة، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ".

وشدد «سكني» على أن "المطلّقة" إذا استوفت الشروط فإنها تكون مستحقة للدعم السكنى بعد مرور سنتين من تاريخ طلاقها الفعلى المدوّن فى الصك، وليس تاريخ الصك، ويتم احتساب التاريخ بالهجرى.

وأفاد «سكني» بأنه بإمكان المطلقات استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر زيارة https://sakani.sa، كما يمكن زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: https://sakani.sa/housing-subsidy-policy.

يذكر أن اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني نصت على أن الأم يحق لها تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة إذا كانت مطلّقة وتعول ولداً أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة، أو الإناث غير المتزوجات).