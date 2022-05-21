السعودية تحظر سفر المواطنين إلى 16 دولة بسبب كورونا

كتب محمد جمال

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، قائمة الدول الممنوع سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وضمت القائمة 16 دولة، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

وكشفت أن هذه الدول هي: لبنان، سورية، تركيا، إيران، أفغانستان، الهند، اليمن، الصومال، إثيوبيا، الكونغو الديموقراطية، ليبيا، إندونيسيا، فيتنام، أرمينيا، روسيا البيضاء، فنزويلا.

وكانت الجوازات قد أوضحت اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج السعودية، وهي: أن تكون المدة المتبقية لصلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر للدول الأخرى، وأن تكون المدة المتبقية لصلاحية بطاقة الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجى.

وشددت على أن الهوية الوطنية فى «أبشر» و«توكلنا» لا تمكن من السفر إلى خارج السعودية، ويجب إحضار أصل البطاقة، مؤكدة أن سجل الأسرة هو وثيقة إثبات للتابعين داخل السعودية ولا يُمكِّن حامله من السفر لدول الخليج.

ونبهت «الجوازات» على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية للمواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج السعودية، وهي: تلقي ثلاث جرعات من لقاحات كورونا، أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية (ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا)، وفي ما يخص الفئة العمرية من (16) عاما حتى (12) عاما يشترط الحصول على جرعتين، بينما الفئة العمرية أقل من (12) عاما يشترط وجود بوليصة تأمين ضد «كوفيد-19»، كما نبهت «الجوازات» إلى ضرورة التأكد من اشتراطات الدول المراد السفر إليها في حال تتطلب تأشيرة دخول.