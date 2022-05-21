الرئيس السيسي يوجه بدراسة استبدال رؤوس الماشية بأخرى أكثر إنتاجية

كتب سمير حسنى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة تغيير رؤوس الماشية واستبدالها بأخرى أكثر إنتاجية في الألبان واللحوم.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح "مشروع مصر للإنتاج الزراعي: "شوفوا حجم الرؤوس التي يمتلكها الفلاح في مصر حوالى 2 مليون رأس، بقول للمصريين وكل من يهتم المجتمع المدني ومصر الخير وغيره قلت قبل كده وفيه فرق بين أن إحنا نقول ونعمل ده، هو حلم كبير بس مش كبير على المصريين".

وتابع الرئيس: "المواطن في الريف اللى عنده رؤوس ماشية بتاكل أكل زى آى رأس تم تطويرها وبتشرب نفس الشرب دى بتنتج لحم 7 كيلو في اليوم والثانية بنتج 20 كيلو، بتاكل نفس الأكل والشرب وده يطلع 8 وده يطلع 20 و 30 كيلو لحم في اليوم.

وأضاف الرئيس السيسي: "2 مليون لو اتغيروا وادينا للفلاحين النوع اللى بيزيد يبقا المليون ده يعملوا قد إيه 15 مليون كيلو.. دي قيمة اديتها للفلاح وخليته بدل الراس اللى بتعمل 2000 جنيه بقا 5000، وتساءل: "نعمل ده إزاى؟".

وقال الرئيس: "قد تكون أغلى شوية وعبء بالدولار، لكن ده برنامج يا أهل الخير يا اللى عاوزين تعملوا أعمال بر وتحسين حياة الناس، البر كمان تخلى المواطن بدل ما يكسب ألف وألفين أضعاف الرقم ده على مستوى الفرد".

وأضاف الرئيس: "إزاى اقنع المواطن في الريف أن اللى بيأكلها نفس الأكل قلت الكلام ده قبل كده لازم نعمله طب إزاى ؟، مش عارف الدكتور مصطفى هيشيل الهم بس مفيش حل تاني خلال سنتين 3 غيرنا الرؤوس بتاعتنا"، أما الألبان بقا حاجة تانية، وزير الزراعة قالي طيب هنودى اللبن فين؟، لما الإنتاج بيزيد سعره بيقل.

وتابع الرئيس: "يبقا الأسرة دي بقول الكلام ده للجمعيات الأهلية الأورمان ومصر الخير وكل من له باع في هذا الموضوع، رأس الماشية اللى انت بتيدهاله مش هتغنيه، طب بياخده تبرعات وبيشتروا بيها لحوم ويتصرفوا فيها، بقول للناس اللى بتتبرع، يقولك أنا عاوز ياكل لكن بتطوير الفكرة أحسن أكتر من كده من إنى اوفرله وجبة أو وجبتين".. لو اديت مواطن 2 رأس ماشية من دي، اه غالين طيب الدولة ممكن تدخل في الموضوع ده؟، اه، وزارة التضامن تكافل وكرامة أخش على الأسرة دي أديله رأس أو اتنين، الدولة مع المجتمع المدني قدرت تغير حياة الناس يزود انتاج وأغير حياة الناس، أضاعف دخل 2 مليون أسرة".