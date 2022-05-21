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الرئيس السيسي: مشروع مستقبل مصر كان يحتاج بنية أساسية قوية وشبكة كهرباء

السبت، 21 مايو 2022 10:50 ص
الرئيس السيسي: مشروع مستقبل مصر كان يحتاج بنية أساسية قوية وشبكة كهرباء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الهدف من الحديث خلال افتتاح المشروعات واستعرض ما يتم فيها هو الإطلاع على حقيقة ما يحدث، متابعا: "نسعى إلى أن يكون هناك فهم كل فيما يخصه.. الحكاية في المشروعات دي إيه.. هقول مثال هو البنية الأساسية للموضوع.. تفتكروا مشروع مستقبل مصر زى ده.. ياخد كهرباء قد إيه؟؟ .. 1250 ميجا.. هو الرقم بيتقال".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي: "لو كانت أولويات الدولة مش داخله فيها الكهرباء والبنية الأساسية.. أنا متابع الكلام اللى بيتقال كويس.. ومهم أوي الرد النظري.. يهمنى أرد عليه في الواقع.. والكلام لينا كلنا.. بنتكلم على 1250 ميجا هنا فى الزراعة.. ومش عندنا كهرباء تكفي البيوت.. حد ياخد قرار يجهز بلد.. البقاء من غير ما ياخد القرار الأجرأ".  

 


السيسى

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مستقبل مصر

مشروع مستقبل مصر


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