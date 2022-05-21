الرئيس السيسي: لا يوجد بيت واحد فى المليون فدان بمشروع "مستقبل مصر"

كتب محمد عبد العظيم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مشروع التقاوي، قائلا: "لو كانت التقاوي تكفي الطلب.. لو عندي تقاوي تكفي طلب الزراعة.. على الأرقام التي يتم زراعتها.. يهمنى استفادة الفلاح.. لما بنتلكم عن القمح بنقول إن التقاوي تقدر تخلي الإنتاج 2.5 طن للفدان.. كل كمية تزيد له عائد قبل ما تكون عائد للدولة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي: "فرصة لما بنكون في افتتاح المشروعات الجديدة حجم التغطية والمشاهدة كبيرة.. لازم نقول خلى بالكم.. الفلاح في مصر شاطر.. التقاوي المطلوبة لتحقيق الإنتاجية المطلوبة".

وتابع الرئيس السيسي: "الأرض الطبيعية كانت غرب النيل.. والأرض دي كانت في غرب النيل مش محتاجة إلى محطة رفع أو ترع لا وحاجة.. مجرد أمطار .. وتدخل المياه على الترعة الفرعية والناس تزرع.. لكن فيه الأرض دي أعلى من منسوب النيل.. وبالتالي اضطرنا نعمل ماخذ هنا لرفع المياه إلى أكثر من 70 مترا.. وشق ترع للوصول إلى الأراضي الصالحة.. اللى أقل من الصالحة الموجودة في الوداي.. تكلفة كبيرة اوي.. زراعة 60 ألف وحطهم في خريطة الإنتاج.. مكنشي بديل من الدولة غير أنها تدخل لتوفير إنتاج إضافى وبديل".

وأكمل الرئيس السيسي: "بعد شوية نتيجة التعدٍ على الأراضي الزراعية.. حصل تأكل بشكل كبير.. جودة الإنتاج.. المنطقة قبل كده لما تكون 100 فدان وكل واحد يأخد جزء يزرع عليه كده خلصت على الأرض.. مش هتلاقوا على مسطح المليون فدان الخاص بمشروع "مستقبل مصر" بيت واحد.. ولو عملنا منشأت إحنا نخترها على أرض غير صالحة بالمطلق للزراعة.. أرض صخرية.. وده لمواجهة ممارسات خلال الـ 50 سنة اللى فاتوا.. زيادة الإنتاج من أجل النمو السكانى الموجود.. لازم نزوج الإنتاج".