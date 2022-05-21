الداخلية تضبط 45 قطعة سلاح و121 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب ــ محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (45) قطعة سلاح نارى ، (121) قضية مخدرات وتنفيذ (51879) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (6) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (15) قضية اتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 17 متهما، لعدد 9 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (3817) حكما قضائيا متنوعا.