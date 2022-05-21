اليوم السابع
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الداخلية تضبط 15 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين

السبت، 21 مايو 2022 11:36 ص
الداخلية تضبط 15 طن أغذية حجبها التجار عن المواطنين حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (332) قضية تموينية بمضبوطات بلغت  قرابة (75) طن مواد غذائية وغير غذائية.
ونجحت الجهود فى مجال الحجب والإستيلاء على السلع الإستراتيجية والسلع المدعومة في ضبط  قرابة  (15) طن مواد غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من (28) طن.
 
وأسفرت الجهود فى مجال الحجب والبيع بأزيد لمواد البناء عن ضبط (32) طن أسمنت، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (419) قضية من بينها (100)  قضية "خبز ناقص الوزن"
و (84)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".
 
فى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط (14) قضية بمضبوطات بلغت أكثر من (402) طن أقماح محلية.
تموين،أغذية،ضبط أغذية،حوادث

احتكار السلع

وزارة الداخلية

مباحث التموين


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