الداخلية تضبط مستريح زيوت السيارات فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مركز لغسيل وصيانة السيارات ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الشرقية) بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة زيوت السيارات وإدارة الكافيهات مقابل حصولهم على أرباح سنوية من أصل المبالغ المودعة لديه .. حيث تمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون جنيه ، وعقب ذلك توقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها ، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، كما حضر عدد كبير من المواطنين "المجنى عليهم" وحرروا محضر بالواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.