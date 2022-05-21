الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أسلحة وذخائر ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإدارة المحل المشار إليه كورشة للإصلاح والتعديل.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافه وأمكن ضبطه داخل المحل الخاص به ، وبحوزته (2 طبنجة معدلة – 30 خزينة مختلفة – 44 طبنجة صوت – 1495 طلقة صوت – 3 رشاش صوت – 94 قطعة من أجزاء الأسلحة ا لمختلفة "منزلق – ماسورة – مقبض" – أدوات تعديل وأصلاح "مناشير – البنس – المفكات – الزرديات" – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة المحل الخاص به كورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.