اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود فى مخلفات زراعية بالمنيا

السبت، 21 مايو 2022 05:09 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود فى مخلفات زراعية بالمنيا حريق - صورة أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز العدوة جنوب محافظة المنيا من السيطرة على حريق محدود نشب بمجموعة من الحشائش والمخلفات الزراعية دون خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا أخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق فى بهيش مجموعة من القش والمخلفات الزراعية بطريق مغاغة والعدوة مما أثر على الحركة المروية للسيارات بالطريق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد الى الزراعات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.


حريق

مركز العدوة

مديرية الامن

اخبار المنيا

محافظة المنيا


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