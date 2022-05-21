الحبس 6 سنوات لشخصين لاتهامهما بقتل عامل والشروع فى قتل طفل بجرجا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج، صدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم، وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام بمعاقبة شخصين بالسجن 6 سنوات لاتهامهما فى قتل مواطن والشروع فى قتل آخر وطفل، بدائرة مركز جرجا.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من عام 2017 بدائرة مركز جرجا، عندما وجهت النيابة لكل من ش . م 41 ع سنة حاصل على دبلوم صناعى، و ن . أ هارب، تهمة قتل المجنى عليه ع . ع عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل الطفل ي . م 16 سنة و أ . ز 28 سنة حاصل على دبلوم، بأن أطلقا صوبهم عدة أعيرة نارية من بنادق آلية كانت بحوزتهما، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج قضت قبل ذلك، برئاسة المستشار عماد سامى، وعضوية المستشارين شريف الزاوى، وأمين لظمى، بأمانة سر محمد عبدالحميد حسن بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المؤبد واثنين آخرين بالسجن 15 عاما، لاتهامهم بقتل مواطن والشروع فى قتل سيدة، بدائرة قسم طهطا.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضى، بدائرة قسم طهطا، عندما وجهت النيابة لكلا من ع . ج 40 سنة حداد، و ع . ح 51 سنة فكهانى، وأنجاله ق . ع 21 سنة ، و ج . ع 24 سنة، و ر . ع 18 سنة ، تهمة قتل المجنى عليه م . ع ، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل المجنى عليها ب . ر 60 سنةربة منزل، باستخدام أسلحة بيضاء "مطواة، سنجة، عصا شوم"، بسبب خلافات بينهم، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.