الجيش الأمريكى يتعهد بتوفير لبن الأطفال.. ويؤكد: سنستخدم طائراتنا لنقل الشحنات

كتبت: نهال أبو السعود

تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، بتوفير ألبان الأطفال خلال أيام بعد تعاقد الإدارة الأمريكية ‏لاستيراد شحنات من سويسرا، مشيرة على لسان متحدث الجيش إلى أن استخدام طائرات عسكرية في نقل ‏شحنات الألبان، خياراً غير مستبعد.‏

وبحسب صحيفة ذا هيل، صرح السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربى للصحفيين أن عملية ‏Fly ‎Formula‏ - وهي ‏مبادرة حكومية جديدة لمعالجة النقص في لبن الأطفال المحلى - ستنقل السلع من ‏سويسرا إلى الولايات ‏المتحدة باستخدام رحلات تجارية مستأجرة تنظمها قيادة النقل الأمريكية.‏

وأضاف كيربى، على الرغم من تفضيل الطريقة التجارية، لأنها تميل إلى أن تكون "أرخص وأكثر كفاءة في ‏العادة" مقارنة ‏بالرحلات العسكرية، لم يستبعد البنتاجون الخيار الأخير.‏

وبدأت أزمة ألبان الأطفال فى الولايات المتحدة ضمن سلسلة أزمات نقص السلع في الأسواق الأمريكية ، ‏وبعد سحب منتج شركة من أربع شركات تسيطر علي الإنتاج محليا ، لاحتوائه علي بكتيريا ضارة تسببت ‏في وفاة رضيعين ، ما فاقم من أزمة نقص المعروض.‏

وقال كيربى،"من الممكن خلال عملية ‏Fly Formula‏ أن نقرر أن الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك ‏‏ستكون عبر طائرات عسكرية أمريكية ولذا فإننا نعمل الآن على تحديد المصادر لهذه ‏الرحلة الأولى"، مضيفا: "لا أريد أن أترك لك انطباعًا بأنه بالتأكيد أحدهما أو الآخر. قيادة النقل الأمريكية سوف ‏‏تجد حل المصادر المناسب ، وبعد ذلك بمجرد حصولنا على ذلك ، سأجعل ذلك شفافًا تمامًا ".‏

وأشار كيربي إلى أن الكثير من المساعدات الأمنية الأمريكية التي تتدفق إلى أوكرانيا للمساعدة في حرب ‏‏كييف مع روسيا يتم نقلها عن طريق رحلات تجارية متعاقدة وليس طائرات عسكرية، وأضاف أن الرحلة ‏‏الأولى التي تحمل لبن الاطفال إلى الولايات المتحدة ستكون في غضون "أيام على الأكثر".‏

ووفقا للتقرير، تعمل إدارة بايدن على نقل ما يعادل 1.5 مليون زجاجة من لبن الأطفال من زيورخ إلى ‏‏بلينفيلد ، إنديانا ، لتوزيعها على مناطق الحاجة، وتم اطلاق المبادرة هذا الأسبوع وهي واحدة من عدة ‏‏خطوات يتخذها البيت الأبيض لزيادة إمداد الحليب الاصطناعي.‏