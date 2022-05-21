الجيش الأمريكى يتعهد بتوفير لبن الأطفال.. ويؤكد: سنستخدم طائراتنا لنقل الشحنات

تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، بتوفير ألبان الأطفال خلال أيام بعد تعاقد الإدارة الأمريكية لاستيراد شحنات من سويسرا، مشيرة على لسان متحدث الجيش إلى أن استخدام طائرات عسكرية في نقل شحنات الألبان، خياراً غير مستبعد.
وبحسب صحيفة ذا هيل، صرح السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربى للصحفيين أن عملية Fly Formula - وهي مبادرة حكومية جديدة لمعالجة النقص في لبن الأطفال المحلى - ستنقل السلع من سويسرا إلى الولايات المتحدة باستخدام رحلات تجارية مستأجرة تنظمها قيادة النقل الأمريكية.
وأضاف كيربى، على الرغم من تفضيل الطريقة التجارية، لأنها تميل إلى أن تكون "أرخص وأكثر كفاءة في العادة" مقارنة بالرحلات العسكرية، لم يستبعد البنتاجون الخيار الأخير.
وبدأت أزمة ألبان الأطفال فى الولايات المتحدة ضمن سلسلة أزمات نقص السلع في الأسواق الأمريكية ، وبعد سحب منتج شركة من أربع شركات تسيطر علي الإنتاج محليا ، لاحتوائه علي بكتيريا ضارة تسببت في وفاة رضيعين ، ما فاقم من أزمة نقص المعروض.
وقال كيربى،"من الممكن خلال عملية Fly Formula أن نقرر أن الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك ستكون عبر طائرات عسكرية أمريكية ولذا فإننا نعمل الآن على تحديد المصادر لهذه الرحلة الأولى"، مضيفا: "لا أريد أن أترك لك انطباعًا بأنه بالتأكيد أحدهما أو الآخر. قيادة النقل الأمريكية سوف تجد حل المصادر المناسب ، وبعد ذلك بمجرد حصولنا على ذلك ، سأجعل ذلك شفافًا تمامًا ".
وأشار كيربي إلى أن الكثير من المساعدات الأمنية الأمريكية التي تتدفق إلى أوكرانيا للمساعدة في حرب كييف مع روسيا يتم نقلها عن طريق رحلات تجارية متعاقدة وليس طائرات عسكرية، وأضاف أن الرحلة الأولى التي تحمل لبن الاطفال إلى الولايات المتحدة ستكون في غضون "أيام على الأكثر".
ووفقا للتقرير، تعمل إدارة بايدن على نقل ما يعادل 1.5 مليون زجاجة من لبن الأطفال من زيورخ إلى بلينفيلد ، إنديانا ، لتوزيعها على مناطق الحاجة، وتم اطلاق المبادرة هذا الأسبوع وهي واحدة من عدة خطوات يتخذها البيت الأبيض لزيادة إمداد الحليب الاصطناعي.
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